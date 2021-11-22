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Встреча глав МИД стран G7 состоится в декабре в Великобритании

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В декабре в Великобритании пройдет встреча министров иностранных дел стран G7 ("большая семерка"), сообщило британское внешнеполитическое ведомство.

"В следующем месяце в Великобритании в городе Ливерпуле состоится саммит министров иностранных дел и развития стран G7", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и ЕС и Госдепартамента США. Саммит будет проходить в течение трех дней - с 10 по 12 декабря.

Кроме того, уточняет британский МИД, также будут участвовать представители стран АСЕАН, "что является признаком растущего Индо-Тихоокеанского уклона Великобритании".

Министры "обсудят ряд глобальных вопросов, включая экономическую устойчивость после COVID, глобальное здравоохранение и права человека".

Великобритания G7 АСЕАН

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