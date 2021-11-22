Первые за почти два года иностранные туристы прибыли во Вьетнам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Почти 200 граждан Южной Кореи прибыли в выходные на вьетнамский остров Фукуок, они стали первыми иностранными туристами в стране с момента закрытия границ в марте 2020 года, сообщает Euronews.

В соответствии с планом по возобновлению международного туризма, который приняли власти Вьетнама, полностью вакцинированные иностранные туристы, которые прибывают на чартерных или регулярных рейсах в рамках пакетных туров на остров Фукуок, в город Дананг, провинции Кханьхоа, Куангнам и Куангинь могут отдыхать во Вьетнаме без карантина. По прибытии они должны сделать экспресс-тест на антиген и, если результат будет отрицательным, туристы могут перемещаться по острову без ограничений, посещая экскурсии, магазины и развлекательные центры.

По информации министерства здравоохранения Вьетнама, все жители Фукуока, занятые в сфере обслуживания, а также 99% всего взрослого населения острова полностью привиты от коронавируса. В следующем месяце власти региона планируют вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Вьетнам остановил авиасообщение с зарубежными странами в марте 2020 года. С тех пор в страну выполнялось лишь несколько рейсов в неделю, которыми пользовались иностранные специалисты, дипломаты и возвращавшиеся домой вьетнамцы. Как отмечает Euronews, Вьетнам стал последней страной в Азии, которая начала открываться для полностью вакцинированных туристов. Ранее в этом году таких туристов с ограничениями начали принимать Таиланд, остров Бали в Индонезии и остров Лангкави в Малайзии.

Российские туристы также могут въезжать в провинции Вьетнама, куда разрешен въезд иностранцам, так как власти страны признали вакцину "Спутник V". Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее, чем за 14 дней до поездки. Для въезда также нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, и страховка с покрытием от $50 тыс. На телефон нужно установить приложение IGOVN и каждые 2-3 дня загружать в него результаты экспресс-тестов на антиген.

Пока прямых рейсов из России в курортные провинции нет, добраться на Фукуок или в Дананг можно с пересадками в Стамбуле или Хошимине.