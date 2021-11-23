Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комитет палаты представителей США, расследующий штурм Капитолия 6 января, выдал повестки для дачи показаний еще пяти лицам, в том числе бывшему советнику экс-президента Дональда Трампа - Роджеру Стоуну, сообщают американские СМИ.

По словам председателя комитета Бенни Томпсона, у них запросят информацию о митингах и последующем марше к Капитолию, "которые переросли в жестокую толпу, напавшую на Капитолий и угрожающую нашей демократии".

"Нам нужно знать, кто организовал, спланировал, оплатил и получил средства, связанные с этими мероприятиями, а также какие связи были у организаторов с официальными лицами в Белом доме и Конгрессе", - отметил он.

Отмечается, что, кроме Стоуна, комитет также вызвал Алекса Джонса, Дастина Стоктона, Дженнифер Лоуренс и Тейлора Будович, которые якобы распространяли заявления о мошенничестве на выборах и помогали организовывать или продвигать митинги до 6 января.

Комитет в рамках своего расследования уже опросил более 150 человек.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.