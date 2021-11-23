Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-3-02", сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"23 ноября в 7:45 по Пекинскому времени (2:45 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" зажгла двигатели и стартовала с космодрома Цзюцюань, после чего вывела спутник "Гаофэнь-3-02" на запланированную орбиту, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, аппарат обладает 12 стандартными режимами формирования изображения и способен выполнять целый ряд задач, среди которых обеспечение мореходной, геологической, сельскохозяйственной, гидрологической и метеорологической деятельностей, также он может вести наблюдение в интересах организаций охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов.

В сообщении CASC отмечается, что с помощью радара, которым оснащён спутник, Китай сможет делать снимки, используя технологию радиолокационного синтезирования апертуры, которая ранее тестировалась в рамках демонстрационных миссий. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.

Спутник "Гаофэнь-3-02" стал вторым аппаратом этой серии на орбите Земли. Первый - "Гаофэнь-3-01" - был запущен в 2016 году. Аппараты будут работать вместе, создавая сеть ретрансляторов для постоянного наблюдения за гидросферой и сушей.