Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-3-02", сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"23 ноября в 7:45 по Пекинскому времени (2:45 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" зажгла двигатели и стартовала с космодрома Цзюцюань, после чего вывела спутник "Гаофэнь-3-02" на запланированную орбиту, миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, аппарат обладает 12 стандартными режимами формирования изображения и способен выполнять целый ряд задач, среди которых обеспечение мореходной, геологической, сельскохозяйственной, гидрологической и метеорологической деятельностей, также он может вести наблюдение в интересах организаций охраны окружающей среды и сохранения водных ресурсов.

В сообщении CASC отмечается, что с помощью радара, которым оснащён спутник, Китай сможет делать снимки, используя технологию радиолокационного синтезирования апертуры, которая ранее тестировалась в рамках демонстрационных миссий. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.

Спутник "Гаофэнь-3-02" стал вторым аппаратом этой серии на орбите Земли. Первый - "Гаофэнь-3-01" - был запущен в 2016 году. Аппараты будут работать вместе, создавая сеть ретрансляторов для постоянного наблюдения за гидросферой и сушей.

Китай Гаофэнь-3-02 Чанчжэн-4C

Новости по теме

Новости

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

В ООН заявили, что более 1 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января

Комитет конгресса США вызвал экс-советника Трампа для дачи показаний по событиям 6 января
Пандемия коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США начали обсуждать возможность отправки на Украину оружия и военных советников

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2"

США заявили, что информация о войсках РФ близ Украины есть в секретных и открытых данных

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });