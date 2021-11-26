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Китай вывел на орбиту Земли телекоммуникационный спутник

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли телекоммуникационный спутник "Чжунсин-1Д", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"27 ноября в 00:40 по Пекинскому времени (26 ноября 19:40 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" зажгла двигатели и стартовала к намеченной орбите со стартовой площадки космодрома Сичан вместе со спутником "Чжунсин-1Д". Запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении корпорации.

По данным разработчиков, космический аппарат, запущенный в интересах государственной компании Chinese Satellite Communications, способен обеспечивать пользователям услуг компании высокое качество теле- и радиосвязи. Этот космический запуск стал 47-м для Китая в этом году.

Китай Чжунсин-1Д Чанчжэн-3Б

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