Пашинян заявил, что Армения не будет обсуждать c Турцией вопрос о предоставлении коридора

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Армения желает урегулирования отношений с Турцией, но вопрос о коридоре через Армению, связывающем Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и Турцией, обсуждать не будет, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы хотим урегулирования отношений с Турцией, не можем обсуждать вопрос коридора, желаем обсуждать вопрос открытия коммуникаций (в регионе Южного Кавказа - ИФ)", - сказал Пашинян во вторник на брифинге в режиме видеоконференции.

По его словам, есть представления о том, что Армения вклинилась в турецкий мир, и часть этого турецкого мира - партнеры Армении по ОДКБ.

"Не понимаю, почему должны обсуждать, предоставлять коридор. В заявлении (подписанное главами России, Армении и Азербайджана по Карабаху - ИФ) нет и слова коридоре, есть слова о коммуникациях", - сказал Пашинян.

Он отметил, что хочет направить вопрос Азербайджану и Турции, объявившим себя "одной нацией, двумя государствами".

"Вы хотите уничтожить Армению или нет? Вы хотите продолжить и завершить геноцид армянского народа или нет? Если да, то какой выбор нам остается, кроме сопротивления. Если нет - то они правы, что есть исторический шанс установить в этом регионе мир, это уже другой вопрос. И они должны ответить на этот вопрос не заявлениями, а действиями", - заявил премьер Армении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с аккредитованными в Ереване послами зарубежных государств заявил, что цель вторжения ВС Азербайджана на армянскую территорию - прокладка так называемого "Зангезурского коридора", соединяющего Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой и далее с Турцией через территорию Армении. По мнению армянских экспертов, оппозиционных политиков, азербайджанская сторона усиливает давление на Ереван с целью прокладки так называемого "Зангезурского коридора" из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию Сюникской области Армении.