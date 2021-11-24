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Президент Сербии обсудит с Путиным цену на газ для своей страны

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы, связанные с ценами на газ и вакцинами, станут основными на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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"Цена на газ имеет для нас ключевое значение", - приводит в среду слова Вучича сербская радиостанция B92.

"В настоящий момент мы располагаем резервами в размере 128 млн кубометров газа, мы потребляем их ежедневно из-за цен на электроэнергию. Мы хотели бы не обременять людей и оставить цены на газ и электроэнергию на прежних уровнях", - сказал Вучич.

"Обсудим и "Спутник Лайт", - добавил он.

Вучич назвал предстоящую встречу очень важной для Сербии. "Мы проведем переговоры по всем ключевым политическим проблемам", - отметил президент Сербии.

Встреча Вучича и Путина запланирована на 25 ноября в Сочи.

Сербия Александр Вучич газ Россия Владимир Путин

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