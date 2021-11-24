"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Молдавию действительно могут прекратиться уже в среду, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - пояснил он.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, но деньги в срок не поступили. В связи с этим в понедельник "Газпром" уведомил партнеров, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены.

Во вторник Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели.