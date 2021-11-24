Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Молдавию действительно могут прекратиться уже в среду, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - пояснил он.

Молдавская сторона должна была провести очередную оплату 22 ноября, но деньги в срок не поступили. В связи с этим в понедельник "Газпром" уведомил партнеров, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены.

Во вторник Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели.

Газпром Молдавия газ

Новости по теме

Новости

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов отыграли рубежи 4000 и 1700 пунктов

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Появление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. Обобщение

Появление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. Обобщение

Nokia и Yadro намерены создать СП для производства базовых станций в РФ

Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь начала недели

Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь начала недели

"Лукойл" обнаружил нефть на Блоке 12 в Мексике

"Лукойл" обнаружил нефть на Блоке 12 в Мексике

Brent неожиданно подорожала после решения Байдена продать нефть из резерва

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });