Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров", - отметил Путин.

Он также отметил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.

В октябре Александр Вучич заявил, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

По его мнению, энергетический кризис в Европе гораздо серьезнее, чем многие думают. Он считает, что на Сербии кризис скажется в меньшей степени, так как ей "хватило смелости построить газопровод".

Сербия Владимир Пути Александр Вучич

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эффективность "Спутника V" против летальных случаев COVID в Венгрии оценили в 98%

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Рашкина
Пандемия коронавируса

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности

Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности

В результате ЧП на шахте в Кузбассе пострадали 60 человек

Пандемия коронавируса

В Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах может пройти 16 декабря

В Думе допустили, что I чтение законопроекта о QR-кодах может пройти 16 декабря

Неизвестно местоположение 35 человек, застрявших в аварийной шахте в Кузбассе

Власти Татарстана смягчили требования для проезда в общественном транспорте

Власти Татарстана смягчили требования для проезда в общественном транспорте

Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Спасателям пришлось срочно покинуть шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });