Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров", - отметил Путин.

Он также отметил, что в декабре в Россию приедет премьер-министр Сербии.

В октябре Александр Вучич заявил, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

По его мнению, энергетический кризис в Европе гораздо серьезнее, чем многие думают. Он считает, что на Сербии кризис скажется в меньшей степени, так как ей "хватило смелости построить газопровод".