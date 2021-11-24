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Молдавия не планирует строить газовые хранилища

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос строительства газовых хранилищ на территории Молдавии пока не рассматривается, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Нику Попеску.

"Есть возможность хранить газ в хранилищах на территории Украины, где этот процесс хорошо налажен. Также, можем воспользоваться хранилищами в Румынии, которые в настоящее время заполнены лишь на 75%", - сказал Попеску на пресс-конференции по итогам визита в Румынию.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил ранее журналистам в Бухаресте, что в ходе визита президента Молдавии Майи Санду в Румынию накануне обсуждалась возможность оказания Румынией помощи в строительстве газового хранилища для Молдавии.

Он отметил, что консультации с Румынией по этому вопросу будут продолжены.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии обязалось провести платеж за текущие поставки газа в пятницу, 26 ноября (платеж должен был быть осуществлен еще в понедельник - ИФ), "Газпром" в виде исключения согласился с этой просьбой.

Молдавия Румыния Украина

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