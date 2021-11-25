Песков заявил, что глава ЦРУ не обсуждал с Путиным "гаванский синдром"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Тема инцидентов с "гаванским синдромом" не обсуждалась на политическом уровне в ходе визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бёрнса в Москву 2-3 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бёрнса здесь в Москве, с главой государства она не затрагивалась", - сказал Песков. "Что касается содержания разговоров Бёрнса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Что можно однозначно отвергнуть - любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем", - подчеркнул Песков.

Ране газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ во время ноябрьской встречи в Москве с российскими спецслужбами предупредил РФ о последствиях, если выяснится, что за случаями "гаванского синдрома" у дипломатов США стоит Россия.

"Гаванский синдром" получил свое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы: слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них сообщали о проблемах со зрением.

Эксперты университета Пенсильвании не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. Они описали их как "сотрясение мозга без непосредственного сотрясения". Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных частях мира, в том числе в Азии, Европе и Южной Америке.