Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД Азербайджана сообщил, что в подписанном с РФ и Арменией заявлении учтена позиция Баку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заявление лидеров Азербайджана, РФ и Армении, подписанное по итогам трехсторонних переговоров 26 ноября в Сочи полностью учитывает позицию официальную Баку, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В миреПутин заявил, что РФ, Азербайджан и Армения согласовали все экономические вопросыЧитать подробнее

МИД положительно оценивает итоги трехсторонних переговоров президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина, а также премьера Армении Никола Пашиняна.

"В подписанном по итогам встречи заявлении полностью учтена позиция Азербайджана", - отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что в заявлении особо указываются пункты, касающиеся скорейшей реализации проектов по открытию железных и автомобильных дорог в регионе.

"Азербайджан на постконфликтном этапе исходит из позиции необходимости полной реализации трехсторонних заявлений, открытия всех коммуникаций, начала процесса делимитации границы с Арменией и нормализации отношений на основе принципов международного права. Азербайджан продолжит предпринимать шаги, направленные на реализацию пунктов заявления от 26 ноября", - говорится в заявлении МИД.

Ранее Путин, Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление по итогам встречи. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении все экономические вопросы были согласованы, оставшиеся разногласия не носят принципиального характера.

Азербайджан Армения Россия МИД Азербайджана

Новости

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд
Пандемия коронавируса

Бельгия стала первой страной в Европе, где выявили новый штамм COVID из ЮАР

Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн

Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн

В Киргизии сообщили о пресечении попытки захвата власти в стране

Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота

Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота

Лукашенко приехал в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Лукашенко приехал в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });