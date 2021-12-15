Азербайджан и Армения создадут временную рабочую группу по делимитации границы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы.

Такая договоренность достигнута по итогам переговоров во вторник в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Кроме этого, Армения на встрече подтвердила свои обязательства по прокладке на своей территории железной дороги и скорейшего начала данного процесса.

"На встрече широко обсуждалось открытие коммуникаций и транспортных линий. Армения подтвердила свои обязательства по прокладке на своей территории железной дороги и скорейшего начала данного процесса. Вопросы таможенного и пограничного контроля будут решены на основе принципа взаимности. При этом обсуждения по прокладке маршрута автомобильной дороги будут продолжены", - отмечается в информации.

Помимо этого, Мишель на встрече выразил готовность ЕС оказать техническую поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных территорий.

"В целом, встреча прошла в конструктивном ключе", - подчеркивается в информации.