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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мексика вводит визовый режим для граждан Бразилии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мексика объявила в пятницу, что с середины декабря она потребует от бразильцев получения виз для въезда в страну в качестве туристов.

Эта мера вызвана ростом числа мигрантов, следующих транзитом через Мексику в Соединенные Штаты.

Министерство внутренних дел Мексики еще в октябре объявило, что намерено ввести визы для бразильцев, приостановив действие соглашения 2000 года, вступившего в силу в феврале 2004 года, между Мексикой и Бразилией, которое отменяло визовой режим между двумя странами.

"Было выявлено значительное увеличение числа граждан Бразилии, которые въезжают на территорию страны в соответствии с вышеупомянутым Соглашением об отмене виз с целью, отличной от той, которая допускается условием пребывания посетителей", - говорится в заявлении МВД.

Эта мера вступит в силу 11 декабря.

Мексика США Бразилия

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