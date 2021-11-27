Мексика вводит визовый режим для граждан Бразилии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мексика объявила в пятницу, что с середины декабря она потребует от бразильцев получения виз для въезда в страну в качестве туристов.

Эта мера вызвана ростом числа мигрантов, следующих транзитом через Мексику в Соединенные Штаты.

Министерство внутренних дел Мексики еще в октябре объявило, что намерено ввести визы для бразильцев, приостановив действие соглашения 2000 года, вступившего в силу в феврале 2004 года, между Мексикой и Бразилией, которое отменяло визовой режим между двумя странами.

"Было выявлено значительное увеличение числа граждан Бразилии, которые въезжают на территорию страны в соответствии с вышеупомянутым Соглашением об отмене виз с целью, отличной от той, которая допускается условием пребывания посетителей", - говорится в заявлении МВД.

Эта мера вступит в силу 11 декабря.