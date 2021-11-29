Приезжающих на Украину из стран с омикрон-штаммом отправят на самоизоляцию на 14 дней

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вернувшиеся на Украину из стран, где отмечается распространение коронавирусного штамма "омикрон", должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию, сообщает в понедельник украинский Минздрав.

Как уточнила пресс-служба ведомства, это решение участники селекторного совещания с президентом Украины приняли в понедельник.

В частности, речь идет о путешественниках, которые провели более семи дней в Южно-Африканской республике, республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, королевстве Эсватине или республике Мозамбик в течение последних двух недель.

"На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен", - цитирует пресс-служба Минздрава его главу Виктора Ляшко.

Кроме того, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в ЮАР, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

"Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен", - подчеркнули в Минздраве.