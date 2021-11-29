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Парламентарии Швеции снова выбрали Магдалену Андерссон премьером страны

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты риксдага (парламента Швеции) вновь поддержали кандидатуру лидера социал-демократов Магдалены Андерссон на посту премьер-министра, сообщило шведское телевидение.

Кандидатуру Андерссон поддержал 101 депутат, 75 воздержались, против проголосовали 173 депутата, однако в соответствии с принятой в Швеции системой кандидату на должность главы правительства не нужна поддержка абсолютного большинства - главное, чтобы абсолютное большинство не проголосовало "против".

Первый раз кандидатура Андерссон в должности премьер-министра была утверждена 24 ноября, однако спустя несколько часов она подала в отставку. Тогда она сообщила председателю парламента Андреасу Норлену, что будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором представлена только ее социал-демократическая рабочая партия.

Ожидается, что политик вступит в должность во вторник, однако будет вынуждена руководить правительством меньшинства.

Андерссон станет 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной на этом посту.

Швеция

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