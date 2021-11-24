Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания
Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после избрания из-за выхода партии "зеленых" из коалиции, сообщает в среду Associated Press.

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.

Она сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что в дальнейшем будет готова возглавить однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Норлен подтвердил отставку премьер-министра и заявил, что свяжется с лидерами других партий, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Бюджет, предложенный правительством, был отклонен в пользу другого, который представила оппозиция, в которую входит партия "Шведские демократы", являющаяся националистической и правопопулистской. Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с бюджетом, представленным оппозицией, однако партии "зеленых" не понравилось, что в разработке бюджета участвовали "Шведские демократы", из-за чего партия покинула правительство.

Швеция Магдалена Андерссон

Новости

Что произошло за день: среда, 24 ноября

США ввели экспортные ограничения в отношении российского вуза

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

Премьер Молдавии призвала парламент ускорить выделение денег для выплаты долга "Газпрому"

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

США запустили уникальную миссию по изменению траектории астероида

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });