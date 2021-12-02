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Сербия покупает у РФ новые комплексы ПВО "Панцирь" и уже получила ПТРК "Корнет" и танки

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь" российского производства.

""Корнеты" мы получили. Мы получили танки, мы получили бронетранспортёры (БТР), покупаем новые "Панцири"", - сказал Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Сербский министр передал главе российского военного ведомства "личный привет и большую благодарность от президента Сербии Александра Вучича за все эти годы совместной борьбы и развитие отношений".

"Всё, о чём мы с тобой договорилась, всё это делается", - сказал Вулин, обращаясь к Шойгу.

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Он назвал министра обороны РФ своим личным другом и другом Сербии. "Дорогой мой друг. Для меня большая часть и большое удовольствие, что в новой должности имею честь и удовольствие видеться и разговаривать с тобой. Я считаю тебя другом Сербии. И, как я люблю говорить в западных СМИ, - своим другом. Это их очень злит, а меня это очень радует", - сказал Вулин.

Как сообщал "Интерфакс", в феврале 2020 года Россия завершила поставки Сербии всех шести законтрактованных комплексов ПВО "Панцирь".

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) 26 ноября Интерфаксу подтвердили, что у России и Сербии есть контракт на поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет".

25 ноября СМИ со ссылкой на президента Сербии Вучича сообщили, что пусковые установки и бронебойные ракеты комплексов "Корнет" будут поставлены в Сербию до конца 2021 года.

Ранее в интервью сербскому изданию глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев говорил, что Москва и Белград в последние годы тесно сотрудничают в сфере авиационной техники и техники ПВО.

На вооружении Республики Сербия находятся самолеты МиГ-29, шесть из которых были поставлены из наличия Минобороны России, вертолетная техника семейства "Ми", российские системы ПВО. Среди завершенных контрактов могу отметить поставку вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 г. был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 году", - сказал Шугаев.

Сербия Россия

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