В TikTok назвали самые популярные песни для создания видеороликов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - TikTok назвал самые популярные треки, под которые его пользователи создавали ролики в 2021 году в России и в мире.

Так, главным хитом в России, по версии TikTok, стал "Моя голова Винтом" от исполнителя kostromins, на втором месте оказался трек Гербер "Уляля", тройку замыкает "Ратата" от Konfuz.

На четвертом месте по популярности среди российских пользователей оказался трек "Wake Up!" от Cheese People, который был выпущен еще в 2008 году, но именно в 2021 стал одним из самых популярных на TikTok в России. Замыкает Топ-5 музыкальных хитов в РФ "Синий Lamborghini" от Rakhim.

Главными хитами среди пользователей TikTok во всем мире стали: "Astronaut in the Ocean" от Masked Wolf, занявший вершину чата. Строчкой ниже расположилась композиция "Beggin'" от победителей последнего Евровидения итальянцев Måneskin, на третьем месте оказался трек "Adderall (Corvette Corvette)" от хип-хоп и рэп-исполнителя из США Popp Hunna, на четвертом месте -"SugarCrash!" от ElyOtto. На почетном пятом месте расположилась композиция "Stay" от дуэта The Kid Laroi и Джастина Бибера.

По данным TikTok, в 2021 году более 1 млрд пользователей заходили на платформу, чтобы поделиться своими роликами.

