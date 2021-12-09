Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту астрофизическую лабораторию НАСА

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту малую астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) НАСА для изучения устройства вселенной, сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 по Москве) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По сообщению НАСА, в задачи миссии IXPE входит слежение за источниками рентгеновских лучей. Данные позволят астрономам лучше понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других астрономических объектов. Миссия будет также изучать активные ядра галактик.

На космическом аппарате массой 320 кг установлено три телескопа, предназначенных для измерения поляризованного рентгеновского излучения. Он выведен на экваториальную орбиту высотой 600 км через 33 минуты после запуска.

Срок службы спутника рассчитан на два года. Стоимость проекта, который реализуется НАСА совместно с Итальянским космическим агентством (ASI), оценивается в $188 млн.

Тем временем первая многоразовая первая ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 600 от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда SpaceX должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.