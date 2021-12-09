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Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы

Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы
Фото: Murteza Khaliqi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) создала специальную комиссию по формированию регулярных вооруженных сил движения, сообщил вечером в четверг пресс-центр министерства обороны талибов.

"Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии", - говорится в сообщении.

"Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны", - сообщает пресс-центр военного ведомства.

9 декабря, по сообщению пресс-центра, исполняющий обязанности министра национальной обороны (талибов) мавлави Мухаммад Якуб Муджахид провел первое заседание руководства Минобороны, в котором приняли участие командиры армейских корпусов.

"Глава Минобороны, заслушав отчеты и предложения руководства корпуса по ускорению работ, активизации формирования бригад и воинских частей, контролю и охране границ, обеспечению безопасности более совершенными методами, дал необходимые инструкции", - информирует пресс-центр.

В этот же день в министерстве обороны начальник штаба ВС талибов Кари Фассихуддин Фитрат официально представил личному составу главнокомандующего ВВС Мавлави Амануддина Мансура.

"Пилоты и экипажи ВВС, проживающие за границей, могут вернуться в свои дома и к своим обязанностям, принять участие в строительстве своей системы и страны, поскольку опасности для них нет", - заявил начальник штаба, чьи слова цитирует сайт военного ведомства.

Хроника 18 июля – 09 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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