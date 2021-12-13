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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Совет министров "Талибан" обсудил экстренные меры по укреплению афгани

Нацвалюта резко обесценилась к доллару, что привело к росту цен на продукты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сформированный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Совет министров провел экстренное заседание. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в твиттере.

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Основные темы - укрепление курса национальной валюты "афгани" и удержание роста цен на основные виды продовольствия в стране.

Заседание Совета министров провел заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Салам Ханафи. На нем было принято решение о принятии срочных мер для обеспечения стабильности афгани. Речь шла о борьбе с контрабандой и распространением контрафактной продукции, поддельными афгани и других факторах, отрицательно влияющими на стоимость национальной валюты, уточнил Муджахид.

Местные СМИ сообщили, что 13 декабря афганская национальная валюта стремительно обесценилась, курс доллара США рос с каждым часом, причем в разных городах сообщалось о разных курсах. Падение курса национальной валюты привело к резкому подорожанию товаров на рынке, прежде всего продуктов питания.

Хроника 18 июля – 13 декабря 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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