Совет министров "Талибан" обсудил экстренные меры по укреплению афгани

Нацвалюта резко обесценилась к доллару, что привело к росту цен на продукты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сформированный захватившим Афганистан движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Совет министров провел экстренное заседание. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в твиттере.

Основные темы - укрепление курса национальной валюты "афгани" и удержание роста цен на основные виды продовольствия в стране.

Заседание Совета министров провел заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Абдул Салам Ханафи. На нем было принято решение о принятии срочных мер для обеспечения стабильности афгани. Речь шла о борьбе с контрабандой и распространением контрафактной продукции, поддельными афгани и других факторах, отрицательно влияющими на стоимость национальной валюты, уточнил Муджахид.

Местные СМИ сообщили, что 13 декабря афганская национальная валюта стремительно обесценилась, курс доллара США рос с каждым часом, причем в разных городах сообщалось о разных курсах. Падение курса национальной валюты привело к резкому подорожанию товаров на рынке, прежде всего продуктов питания.