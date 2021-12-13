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Китай вывел на орбиту спутник для связи своей космической станции с Землей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на геосинхронную орбиту Земли ретрансляционный спутник "Тяньлянь-2-02" для обеспечения связью своей космической станции с Землей. Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" стартовала с площадки космодрома Сичан и вывела на штатную орбиту второй спутник серии "Тяньлянь-2", - говорится в сообщении CASC.

Аппарат был выведен на орбиту 14 декабря в 00:09 по Пекинскому времени (13 декабря 19:09 по Москве).

Первый аппарат этой серии достиг штатной орбиты в марте 2019 года.

Спутники серии "Тяньлянь-2" выводятся на геосинхронную орбиту для пополнения одноименной группировки китайских ретрансляторов. Их основная задача – обеспечивать связь Национальной космической станции КНР и космических кораблей пилотируемых миссий "Шэньчжоу" с наземными центрами управления полетом. Кроме того, ретрансляторы дополняют работу телеметрических станций и наземных систем слежения за космическим пространством.

Ожидается, что сеть спутников "Тяньлянь-2", разработанных Китайской академией космических технологий (CAST), дополнит, а со временем и заменит "Тяньлянь-1", на данный момент состоящую из пяти аппаратов.

Китай

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