Представитель МОК одобрил выбор Пекина как столицы зимней Олимпиады 2022 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) от Канады Дик Паунд заявил, что не сожалеет о том, что Китай был выбран страной-хозяйкой зимней Олимпиады 2022 года.

"В том смысле, что выбрана такая принимающая страна, которая может организовать и отлично провести Игры, в Китае нет абсолютно ничего плохого", - сказал Паунд в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

Он добавил: "Это очень хорошая и очень организованная страна".

"Когда мы выбираем страну для проведения Игр, это не значит, что мы поддерживаем политические цели этой страны. Выбор делается исходя из важности страны как спортивной нации, и ее способности организовывать Игры на том уровне, которого сейчас ожидает мир", - пояснил чиновник.

Паунд сообщил, что оргкомитет пекинской Олимпиады согласился разрешить спортсменам свободно выступать на пресс-конференциях по различным вопросам, в том числе по проблеме мусульманских меньшинств в китайском Синьцзяне.

"Организационный комитет гарантировал, что спортсменам будет обеспечена свобода слова", - сказал он.

Как сообщалось, ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Австралия заявили, что объявляют дипломатический бойкот пекинской Олимпиады в связи с тем, что Пекин, по их утверждению, ущемляет интересы и проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Китай последовательно отвергает обвинения в репрессиях против нацменьшинств. Дипломатический бойкот Игр он называет "политическими манипуляциями", которые в корне противоречат основным принципам Олимпийского движения. Китайские официальные лица подчеркивают, что эти действия Запада не повлияют на успешное проведение Олимпиады, кроме того, в Пекине официально заявляют, что чиновников из этих стран на Игры никто и не приглашал.