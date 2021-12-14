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На Украине заявили о гибели 64 своих военнослужащих в Донбассе с начала года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - С начала года в зоне конфликта в Донбассе погибли 64 украинских военнослужащих, 260 получили ранения, сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Только в этом году погибли 64 военнослужащих, 260 получили ранения разной тяжести. За текущий месяц огонь из тяжелого вооружения по нашим позициям и населенным пунктам открывался 88 раз", - сказал генерал-лейтенант во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине. Его слова во вторник приводит пресс-служба Минобороны Украины.

Он напомнил, что за почти восемь лет конфликта Украина потеряла более 4,5 тыс. убитыми и почти 15 тыс. ранеными.

Украина Донбасс

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