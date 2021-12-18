Киев и Луганск обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Стороны вооруженного конфликта в Донбассе сообщают об обстрелах на линии разграничения.

Так, по информации штаба украинской Операции объединенных сил, противник в субботу семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Широкино противник применил беспилотник, сбросивший выстрел ВОГ-17, сообщает штаб ООС в фейсбуке.

Отмечается, что в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Со своей стороны, в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили "Интерфаксу", что в субботу в 16:50 по Москве Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов калибра 120 мм по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок и Сокольники.

При этом в Луганске отметили, что обстрелов территории ЛНР со стороны украинских военных не фиксировалось с 3 декабря.