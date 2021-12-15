Иран и МАГАТЭ не договорились по ядерному объекту в Карадже

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил журналистам, что на переговорах с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пока не достигнута договоренность по иранскому ядерному объекту в Карадже.

"Объект Карадж - это проблема, связанная с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и те, кто не выполнил свои обязательства и вышел из сделки, не имеют права комментировать деятельность на объекте. Это то, что Исламская Республика никогда не примет", - сказал Эслами.

В то же время он сказал, что переговоры с МАГАТЭ не провалились, но для решения некоторых вопросов требуется больше времени. По словам Эслами, комплекс Карадж, исходя из положений СВПД, не подпадает под действие соглашения о гарантиях между Ираном и МАГАТЭ. Гросси в интервью агентству Associated Press (AP) сказал, что ограничения на доступ инспекторов МАГАТЭ на объекты ядерной программы Ирана грозит неверным восприятием ситуации мировым сообществом.

"Если международное сообщество через нас, через МАГАТЭ, не увидит ясно, как много центрифуг (у Ирана - ИФ) и какова их мощность... тогда у вас будет очень искаженная картина. Вам дадут иллюзию настоящей картины. Но не настоящую картину", - сказал он.

Ранее МАГАТЭ заявило, что Иран не выполняет условия соглашения о мониторинге его ядерных объектов и закрыло его инспекторам доступ в центр по производству компонентов центрифуг для обогащения урана в Карадже. Эта позиция Ирана создает трудности на проходящих в Вене переговорах по восстановлению СВПД. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совбеза всемирной организации: "Мы полностью готовы отменить санкции, несовместимые с нашими обязательствами по СВПД, что позволит Ирану получить экономические выгоды от сделки".

"Однако мы не можем позволить Ирану ускорить свою ядерную программу" - сказала она.

"Евротройка" - Франция, Германия и Великобритания обвинила Тегеран в том, что темпы развития иранской ядерной программы идут вразрез с процессом восстановления СВПД.

"Иран отказывается от компромиссов, достигнутых упорным трудом после многих недель сложных переговоров, выдвигает в то же время дополнительные максималистские требования. Мы приближаемся к тому моменту, когда эскалация иранской ядерной программы полностью лишит содержания СВПД", - говорится в заявлении "Евротройки", сделанном в ООН.

Накануне представители "евротройки" заявили, что из-за позиции Ирана переговорный процесс в Вене может зайти в тупик. В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября.