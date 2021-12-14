Блинкен считает, что Иран "теряет драгоценное время" на переговорах по СВПД

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти США рассчитывают решить ядерную проблему Ирана дипломатическим путем, но обсуждают с партнерами и альтернативные решения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"До настоящего момента мы видели, что Иран теряет драгоценное время, выдвигая новые совершенно позиции, которые несовместимы с возвращением к СВПД", - заявил он, имея в виду переговоры в Вене вокруг возвращения с Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"В данный момент мы продолжаем заниматься дипломатией, потому сейчас это - лучший вариант. Но мы активно обсуждаем альтернативы с союзниками и партнерами", - добавил Блинкен.

Ранее "евротройка" (Британия, Германия и Франция) на переговорах по восстановлению СВПД предупредила, что позиция Ирана может превратить соглашение в "пустой звук".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Переговоры были приостановлены в связи с президентскими выборами в Иране и формированием нового правительства страны.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября, 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров.