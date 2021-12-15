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США передадут Афганистану ещё 1 млн доз вакцин от COVID и $474 млн гумпомощи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - США выделили для Афганистана дополнительно 1 млн доз вакцин COVID-19 и почти полмиллиарда долларов гуманитарной помощи, сообщил в среду Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст.

"Соединенные Штаты предложили народу Афганистана один миллион дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество доз вакцины достигло 4,3 млн", - сообщил Уэст в твиттере.

По его словам, США добавили $474 млн к гуманитарной помощи, которые Соединенные Штаты уже предоставили Афганистану в этом году.

"Мы поддерживаем афганский народ", - подчеркнул американский дипломат.

Хроника 09 января 2020 года – 15 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Афганистан

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