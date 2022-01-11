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США предоставят более $300 млн в качестве гуманитарной помощи Афганистану

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США пожертвуют $308 млн Афганистану и афганским беженцам для предотвращения гуманитарной катастрофы, говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Эмили Хорн.

В целом гуманитарная помощь Афганистану от США с октября 2021 года составила $782 млн, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, США поставили в Афганистан около 4,3 млн доз вакцин от COVID-19.

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Выделяемые США деньги будут направлены в Афганистан через независимые гуманитарные организации, эти средства пойдут на обеспечение афганцев медицинской, продовольственной помощью, водоснабжением.

Ранее в ООН сообщили, что в 2022 году Афганистану и афганским беженцам в соседних государствах для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется помощь в размере примерно $5 млрд.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Оно быстро и почти без сопротивления захватило все крупные афганские города. Это произошло на фоне вывода из страны иностранных войск во главе с США.

Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане. Миллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходов.

В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи Афганистану. Документ предполагает исключение страны из-под санкций, связанных с талибами, для случаев предоставления гумпомощи. В документе говорится, что "выплата денежных средств" и "предоставление товаров и услуг", необходимых для удовлетворения "основополагающих потребностей людей в Афганистане", разрешены и не являются нарушением санкций.

США Афганистан

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