Певец Брюс Спрингстин продаст каталог своих песен за рекордные $500 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американский музыкант Брюс Спрингстин, 20-кратный обладатель "Грэмми", продаст права на полный каталог своих песен компании Sony. Об этом The New York Times сообщили источники.

В него вошли 20 студийных альбомов, в том числе и его платиновые - Born in the U.S.A., Born to Run, Darkness on the Edge of Town и The River.

Сделка, по данным NYT, будет закрыта в ближайшие дни. А ее сумма станет рекордной для музыкального рынка и составит $500 млн. Таким образом, этот музыкальный контракт может стать самым дорогостоящим в истории.

Предыдущий рекорд по стоимости принадлежит Бобу Дилану. Полный каталог песен был продан в декабре 2020 года Universal Music Group за $300 млн. Каталог песен Дэвида Боуи оценили в $200 млн.

В 2020 году Спрингстин заработал около $15 млн.

В мае 2021 года генеральный директор Sony Music Роб Стрингер заявил, что за предыдущие полгода компания потратила $1,4 млрд на приобретения. В том числе на сделку по покупке каталога песен Пола Саймона ($250 млн).