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В Белоруссии умер старейший герой Советского Союза Василий Мичурин

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На 106-м году жизни в Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин, говорится в телеграм-канале Минобороны республики в пятницу.

"Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили что Мичурин являлся участником советско-финской и Великой Отечественной войн

Звания Героя Советского Союза удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Тогда ему было 24 года.

В августе 1940-го стал курсантом Минского военно-политического училища, Великая Отечественная война застала его под белорусской столицей. Сражаясь с врагом, он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин.

Хроника 05 января 2019 года – 17 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Белоруссия СССР Василий Мичурин

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