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Индия успешно испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Стратегические силы Индии провели успешное испытание новой баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni Prime (Agni-P), способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью 2 тыс. км был осуществлен с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Индийские военные подчеркивают, что в ходе испытания были выполнены все поставленные задачи.

Это уже второй пуск двухступенчатой твердотопливной ракеты, Первый был осуществлен 28 июня. Она разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, но имеет более совершенную систему наведения, высокую точность и способна нести разделяющуюся головную часть с двумя боеголовками индивидуального наведения общим весом до трех тонн. Ракета Agni-P должна прийти на смену ракетами Agni-I и Agni-II.

Первое испытание ракеты с самой большой дальностью - Agni V было проведено еще в 2012 году. Как отмечали местные СМИ, в зоне поражения этой ракеты находится, к примеру, вся территория Китая и другие отдаленные территории в Азии. Таким образом, Индия фактически вошла в клуб государств, обладающим этим видом стратегических вооружений. В настоящее время в него входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью 4-4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

Индия Agni Prime

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