В США заключенные, отпущенные домой из-за COVID-19, смогут не возвращаться в тюрьму

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное бюро тюрем США больше не обязано возвращать заключенных, которые были отправлены домой из-за пандемии COVID-19, сообщает американский Минюст.

"Тысячи людей, находящихся в условиях домашнего ареста, воссоединились со своими семьями, нашли оплачиваемую работу и следовали правилам. (...) Мы будем использовать наши полномочия для того, чтобы те, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста и кому в интересах правосудия следует предоставить возможность продолжить реинтеграцию в общество, не были без необходимости возвращены в тюрьму", - говорится в заявлении министра юстиции США Меррика Гарланда.

Таким образом, отменяется постановление, принятое при экс-президенте США Дональде Трампе, о возвращении в тюрьму всех заключенных, переведенных в условия домашнего ареста, после окончания чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за COVID-19.

Закон, принятый в марте 2020 года, позволил министерству юстиции перевести под домашний арест тысячи федеральных заключенных, чтобы смягчить воздействие коронавируса на тюремную систему.