Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Автор и издатель книги "Люди Путина" извинились перед Абрамовичем

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Издательство HarperCollins и автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон урегулировали спор с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. Об этом пишут BBC News.

Они извинились перед бизнесменом за ложные сведения о его деятельности, которые были изложены в книге. В ней, в частности, утверждалось, что сделка по покупке Абрамовичем футбольного клуба "Челси" была совершена по указанию президента РФ Владимира Путина.

В ноябре суд Лондона постановил, что эти утверждения являются клеветой.

Таким образом, издательству удалось урегулировать спор без выплаты Абрамовичу компенсаций. Издатель обязался внести поправки в книгу и сделать благотворительное пожертвование вместо возмещения убытков. "Новое издание будет включать более подробное объяснение мотивов Абрамовича для покупки клуба", - пояснили в HarperCollins.

Роман Абрамович Челси Владимир Путин

Новости

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Минздрав Германии высказался за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе

Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию

Лукашенко пригрозил Киеву и Вильнюсу ограничением транзита через Белоруссию
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Всем четверым фигурантам дела МН17 прокуратура потребовала пожизненные сроки

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Спутниковое вещание RT DE в Европе отключили по требованию медиарегулятора

НАТО на фоне кризиса вокруг Украины повысило готовность сил быстрого реагирования

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 276,2 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });