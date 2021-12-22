Автор и издатель книги "Люди Путина" извинились перед Абрамовичем

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Издательство HarperCollins и автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон урегулировали спор с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. Об этом пишут BBC News.

Они извинились перед бизнесменом за ложные сведения о его деятельности, которые были изложены в книге. В ней, в частности, утверждалось, что сделка по покупке Абрамовичем футбольного клуба "Челси" была совершена по указанию президента РФ Владимира Путина.

В ноябре суд Лондона постановил, что эти утверждения являются клеветой.

Таким образом, издательству удалось урегулировать спор без выплаты Абрамовичу компенсаций. Издатель обязался внести поправки в книгу и сделать благотворительное пожертвование вместо возмещения убытков. "Новое издание будет включать более подробное объяснение мотивов Абрамовича для покупки клуба", - пояснили в HarperCollins.