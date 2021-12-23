Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали первую фотографию дочери

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали первую фотографию своей дочери Лилибет на своей праздничной открытке.

На фотографии Меган поднимает Лилибет в воздух. Рядом сидит принц Гарри, который держит на коленях их двухлетнего сына Арчи. Снимок был сделан этим летом Алексеем Любомирским в их доме в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года. "Лилибет" - это домашнее прозвище британской королевы Елизаветы II, а Диана - имя покойной матери принца Гарри и его брата принца Уильяма. Это уже 11-й правнук королевы Елизаветы II. Девочка родилась в Лос-Анджелесе, где проживает принц и его жена.

Великобритания США Меган Маркл Принц Гарри

Новости по теме

Новости

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник
Пандемия коронавируса

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Что произошло за день: четверг, 23 декабря

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксирована первая смерть от "омикрона"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });