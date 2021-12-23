Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали первую фотографию дочери

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали первую фотографию своей дочери Лилибет на своей праздничной открытке.

На фотографии Меган поднимает Лилибет в воздух. Рядом сидит принц Гарри, который держит на коленях их двухлетнего сына Арчи. Снимок был сделан этим летом Алексеем Любомирским в их доме в Санта-Барбаре (штат Калифорния).

Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года. "Лилибет" - это домашнее прозвище британской королевы Елизаветы II, а Диана - имя покойной матери принца Гарри и его брата принца Уильяма. Это уже 11-й правнук королевы Елизаветы II. Девочка родилась в Лос-Анджелесе, где проживает принц и его жена.