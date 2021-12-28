Израиль не верит в "хорошую сделку" по иранскому атому в нынешней ситуации

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В нынешней ситуации Тегеран и мировое сообщество вряд ли смогут заключить "хорошую сделку" по иранской ядерной программе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"В конечном счете, конечно, может быть хорошая сделка...Но можно ли ожидать, что сейчас, в нынешней ситуации, это произойдет? Нет, потому что нужна намного более жесткая позиция (в отношении Ирана - ИФ)", - приводит агентство Associated Press слова израильского премьера.

Венские переговоры по СВПД

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели первые шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.

Седьмой раунд консультаций по СВПД начался 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

В Вене 27 декабря стартовал восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.