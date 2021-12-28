Филиппины выдали России обвиняемого в мошенничестве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью депортирован из Филиппин в Россию, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что, по версии следствия, в 2012 и 2014 годах Антон Лихарев участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих задолженности по коммунальным платежам. Фигурант предлагал им обменять жилье на менее дорогое, чтобы использовать разницу в стоимости для погашения долгов и на прочие расходы, а затем присваивал их квартиры.

В результате его действий жилья лишились двое жителей Приморского края.

В отношении Лихарева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В 2017 году на основании запроса УМВД России по Приморскому краю он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию. Позднее обвиняемого задержали на территории Филиппин.