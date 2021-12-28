Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Филиппины выдали России обвиняемого в мошенничестве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью депортирован из Филиппин в Россию, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что, по версии следствия, в 2012 и 2014 годах Антон Лихарев участвовал в хищении квартир у лиц, ведущих асоциальный образ жизни и имеющих задолженности по коммунальным платежам. Фигурант предлагал им обменять жилье на менее дорогое, чтобы использовать разницу в стоимости для погашения долгов и на прочие расходы, а затем присваивал их квартиры.

В результате его действий жилья лишились двое жителей Приморского края.

В отношении Лихарева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В 2017 году на основании запроса УМВД России по Приморскому краю он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию. Позднее обвиняемого задержали на территории Филиппин.

Филиппины МВД

Новости

Brent подорожала до $79,21 за баррель

Косачев исключил планы военной операции на Украине

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Что случилось этой ночью: вторник, 28 декабря

Переговоры РФ-США по вооружениям и украинской проблеме пройдут 10 января

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по порту Латакия

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по порту Латакия
Пандемия коронавируса

В китайском Сиане продолжился рост числа случаев COVID-19, несмотря на локдаун

Пандемия коронавируса

Совет министров Франции преобразовал "санитарный пропуск" в "вакцинный"

Жители Земли смогут увидеть "парад планет" и звездопад Квадрантиды

Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });