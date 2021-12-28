Власти Индии запретили фонду матери Терезы получать зарубежное финансирование

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Индии заблокировало для благотворительного фонда матери Терезы возможность получать средства из-за рубежа, сообщает The Guardian.

Отмечается, что это решение принято всего через несколько дней после того, как полиция начала расследование в отношении фонда из-за предполагаемых "оскорблений религиозных чувств индуистов". Организацию обвиняют в том, что она насильно обращает девочек в христианскую веру в приюте города Вадодара.

Мать Тереза основала конгрегацию "Сёстры — миссионерки любви" ("Сёстры матери Терезы") в 1950 году, под эгидой которой по всей Индии были открыты приюты, в которых монахини помогают нуждающимся.

Сама благотворительная организация категорически отвергла обвинения в том, что заманивает девочек из бедных индуистских семей и заставляет их принимать участие в христианских богослужениях, читать Библию и носить распятие.

The Guardian отмечает, что ранее Индию захлестнула волна протестов против христианства, в том числе она сопровождается нападениями на священнослужителей и церкви, а также актами вандализма против христианских символов.