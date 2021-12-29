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Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Тяньхуэй-4"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на намеченную орбиту спутник дистанционного зондирования "Тяньхуэй-4" (Tianhui-4), сообщила в среду Шанхайская академия космических технологий (SAST).

"29 декабря, в 19:13 по Пекинскому времени (14:13 по московскому времени) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала с космодрома Цзюцюань и успешно вывела на намеченную орбиту спутник "Тяньхуэй-4", - говорится в сообщении SAST.

По информации разработчиков, спутники серии "Тяньхуэй" используются преимущественно для проведения экспериментов и научных исследований, дистанционного зондирования земной поверхности, а также для формирования топографических карт.

Двухступенчатая ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-2D" способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные орбиты. В том числе - спутники массой до 1,2 тонны на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Китай Тяньхуэй-4

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