Экс-президент Финляндии Ахтисаари госпитализирован с COVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии бывшему президенту Мартти Ахтисаари потребовалась госпитализация, поскольку он сдал положительный тест на коронавирус, сообщили АР в канцелярии действующего президента Саули Ниинистё.

Там отметили, что в прошлый раз у него диагностировали COVID-19 в марте 2020 года, и добавили, что сейчас, с учетом обстоятельств, он чувствует себя хорошо.

Ахтисаари 84 года. В сентябре 2021 года он прекратил общественную деятельность из-за болезни Альцгеймера.

Он был президентом Финляндии с 1994 по 2000 год. В 2008 году он получил Нобелевскую премию мира за заслуги в разрешении международных конфликтов.