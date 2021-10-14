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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Латвии заболел коронавирусом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эгил Левитс заразился COVID-19, несмотря на полный курс вакцинации, сообщила руководитель медиацентра канцелярии латвийского президента Юстина Дейчмане.

В четверг президенту сделали ПЦР-тест, который подтвердил наличие заболевания. У него легкие симптомы коронавируса.

В связи с заболеванием Левитса отменен запланированный 15-16 октября визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию.

А ранее Левитс уже отложил встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, который прибыл с рабочим визитом в Ригу 14 октября.

Канцелярия латвийского президента ранее сообщала, что вечером 13 октября, вернувшись из рабочей поездки в Швецию, Левитс сдал экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Левитс одним из первых высших должностных лиц Латвии привился от коронавируса вакциной компанAstraZeneca". Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился коронавирусом в конце сентября.

В правительстве Латвии уже длительное время ведутся дискуссии о дополнительной вакцинации людей, которые уже получили две дозы вакцины. Пока правительство постановило начать в октябре дополнительную вакцинацию от коронавируса людей старше 65 лет.

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