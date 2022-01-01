Лукашенко заявил, что народ Белоруссии с начала 90-х прошел огромный путь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Белорусы прошли огромный путь с начала 90-х и создали современную, стабильную и успешную страну, заявил в своем новогоднем обращении президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы построили современную, стабильную и успешную страну. Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед", - сказал он. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.

Также президент Белоруссии сравнил ровесников независимости страны с героями Великой отечественной войны.

Лукашенко привел в пример врачей, военных летчиков, бойца группы "Альфа".

"Все они - ровесники нашей независимости. (...) Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма ", - заявил президент.