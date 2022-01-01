Лукашенко объявил 2022 год в Белоруссии Годом исторической памяти

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2022 год Годом исторической памяти в Белоруссии, сообщили в пресс-службе главы государства.

"2022 год станет Годом исторической памяти. Ибо без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа", - заявил президент.

Лукашенко уверен, что Белоруссия помнит уроки прошлого, поэтому в уходящем году в стране возродили традицию отмечать дату воссоединения белорусских земель. День народного единства стал государственным праздником. Президент назвал его одним из символов становления белорусского национального государства.

"Это наша земля, это наша судьба, это наша история. И только мы будем ее вершить", - отметил Лукашенко.