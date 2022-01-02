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В Великобритании рекомендовали госсектору отработать планы при отсутствии 25% персонала

Лондон. 2 января. INTERFAX.RU - В связи с продолжающимся активным распространением коронавируса в стране правительство Великобритании попросило руководителей государственного сектора отработать планы действий на случай наихудшего сценария - отсутствия на рабочих местах до 25% персонала.

Эта просьба обусловлена разработкой мер по минимизации сбоев в экономике и работе госучреждений в результате быстрого распространения варианта COVID-19 "омикрон".

"До сих пор сбои, вызванные "омикроном", контролировались в большинстве отраслей государственного сектора, но руководителям сектора было предложено протестировать планы на случай наихудших сценариев - отсутствии 10%, 20% и 25% рабочей силы", - говорится в заявлении правительства.

В нем отмечается, что предприятия и государственные службы могут столкнуться с перебоями в работе в ближайшие недели в связи с ростом числа инфицированных и необходимостью самоизоляции в течение семи дней людей с положительными тестами на коронавирус.

Правительство не исключает, что в таких условиях оно может попросить волонтеров, например, вышедших на пенсию учителей, чтобы те вернулись к работе.

Суточное число новых случаев заражения COVID-19 в Соединенном Королевстве, по данным на вечер пятницы, выросло до рекордных 189 тыс. 846, что намного выше, чем во время предыдущих всплесков.

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