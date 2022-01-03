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Президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за боли в животе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник утром был отправлен в больницу в Сан-Паулу с подозрением на кишечную непроходимость, сообщил телеканал Globo.

По данным местных СМИ, до этого Болсонару вернулся в бразильскую столицу Бразилиа с побережья, где встречал Новый год.

По словам врача президента Антониу Луиса Маседо, Болсонару жаловался на боли в животе.

Ранее Маседо оперировал Болсонару, когда в 2018 году в ходе предвыборного митинга на будущего президента Бразилии было совершено покушение: он получил ножевое ранение в область живота. С того момента ему неоднократно приходилось переносить хирургическое вмешательство в связи с проблемами с животом.

Бразилия Сан-Паулу Жаир Болсонару

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