Президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за боли в животе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник утром был отправлен в больницу в Сан-Паулу с подозрением на кишечную непроходимость, сообщил телеканал Globo.

По данным местных СМИ, до этого Болсонару вернулся в бразильскую столицу Бразилиа с побережья, где встречал Новый год.

По словам врача президента Антониу Луиса Маседо, Болсонару жаловался на боли в животе.

Ранее Маседо оперировал Болсонару, когда в 2018 году в ходе предвыборного митинга на будущего президента Бразилии было совершено покушение: он получил ножевое ранение в область живота. С того момента ему неоднократно приходилось переносить хирургическое вмешательство в связи с проблемами с животом.