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В компании брата экс-президента Молдавии Додона прошли обыски

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В компании, принадлежащей брату экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом проводятся обыски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, обыски идут в офисах компании Agrofactory SRL, акционером которой является предприниматель Александр Додон – брат экс-президента Молдавии Игоря Додона.

"Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о хищении активов на Железной дороге Молдовы (ЖДМ)", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет о "хищении двух металлических контейнеров, которые были вывезены с ЖДМ и размещены на территории Agrofactory в селе Садова, в 70 км от Кишинева". В селе Садова проживает мать братьев Додон, а Игорь и Александр Додон владеют в этом селе большими участками земли и базой отдыха.

Как уже сообщал "Интерфакс", на прошлой неделе экс-президент Игорь Додон давал показания в Генпрокуратуре Молдавии. Он признан подозреваемым в уголовном деле о злоупотреблениях.

Генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела после того, как было установлено, что в начале 2008 года через компанию Energocom были присвоены государственные деньги на сумму $11 927 173. Эта схема была реализована посредством завышения цен на импортируемые энергоресурсы при участии госкомпании Energocom, Министерства экономики и инфраструктуры и Национального агентства по регулированию в энергетике. В то время Игорь Додон занимал пост вице-премьер-министра, министра экономики и торговли. Ранее он опроверг обвинения в участии в преступной схеме и заявил о готовности дать показания прокурорам.

Игорь Додон расценил повестку в прокуратуру как "попытку властей запугать его", а также – отвлечь людей от насущных проблем.

Молдавия Игорь Додон

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