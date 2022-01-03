Министр обороны Эстонии заявил, что РФ представляет реальную угрозу Европе и НАТО

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу Европе и НАТО.

"Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", - заявил Лаанет в понедельник в Таллине на церемонии возложения венка "От народа Эстонии" в связи с отмечаемой в стране 102-й годовщиной перемирия в войне с Советской Россией.

По его словам, в настоящее время у Эстонии есть "сильные союзники, с которыми мы защищаем и бережем друг друга".

Памятная церемония прошла и в приграничном с Россией городе Нарва. Венки были возложены у всех установленных в республике памятников той войне, которую в Эстонии называют Освободительной.

Военные действия велись с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года. В ней вооруженные силы Эстонии, потерявшие в войне 6 тыс. человек, противостояли вначале немецкому ополчению Ландесвер, а затем Красной армии.

Переговоры о заключении перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией завершились 31 декабря 1919 года договоренностью о прекращении военных действий на фронте 3 января 1920 года в 10:30.

После этого бои не возобновлялись, и официально война завершилась 2 февраля 1920 года заключением Тартуского мира, согласно которому Эстонская республика и РСФСР взаимно признали первыми в мире государственную независимость молодых республик. По Тартускому миру в довоенное время проходила граница между государствами.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, и поэтому довоенная граница считается недействительной. В Эстонии он рассматривается как основа государственной правопреемственности и некоторые политики на его основе выступают за признание Печерского района Псковской области и Занаровья Ленинградской области принадлежащими балтийской республике. Новый пограничный договор был подписан в 2014 году, но он до сих пор не ратифицирован.