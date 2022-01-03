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Пятеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Лиозненском районе гражданам России оказывается необходимая помощь, пятеро человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

"Хирургическое отделение было перепрофилировано для приема большого количества пострадавших. В настоящий момент пять человек в тяжелом состоянии и находятся в операционной: у них травмы позвоночника, ключицы, пяточной области", - сказал главврач, слова которого приводит госагентство БелТА.

Остальные пациенты имеют повреждения средней тяжести и менее серьезные. Основные профили травм – черепно-мозговые и челюстно-лицевые травмы, раны и ушибы.

Машины скорой помощи доставили больницу 41 человека. На помощь коллегам из Витебска приедут специалисты из Минска.

Все люди согреты и накормлены, с ними работают два психолога, отмечают медики. Кроме хирургического отделения задействованы также нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделение.

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