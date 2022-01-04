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ВСБ Молдавии обсудил решения по преодолению потенциального газового кризиса

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Высший совет безопасности Молдавии обсудил решения по преодолению потенциального газового кризиса, сообщила во вторник вечером пресс-служба президента.

В сообщении отмечается, что "президент Майя Санду созвала в срочном порядке Высший Совет безопасности (ВСБ)", чтобы "обсудить ситуацию в энергетическом секторе страны, сложившуюся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке".

"Члены ВСБ заслушали информацию об уровне платежей, произведенных на данный момент за потребление природного газа. Также была изучена динамика цен на импортируемый природный газ к 2022 году, рассмотрены перспективы на январь и обсуждены решения по преодолению потенциального кризиса", - отмечается в сообщении.

ВСБ рекомендовал правительству Молдавии "предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям".

Молдавия газ

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